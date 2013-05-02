У Сербії посеред тунелю зіткнулися два пасажирські потяги

Два пасажирські потяги зіткнулися сьогодні в тунелі "Тошін Бунару" у столиці Сербії. Як повідомили представники поліції, є "безліч постраждалих". За попередніми даними, важко поранених в результаті аварії немає.

На місці події знаходиться шість бригад "Швидкої допомоги". Всі постраждалі знаходяться в одному вагоні, в даний час рятувальники виводять їх з тунелю і надають першу медичну допомогу, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Інцидент стався о 13:30 за місцевим часом. Як повідомляється, потяг, що прямував у напрямку Белград - Нові-Сад, врізався в потяг, що слідував зі столиці в місто Шид.