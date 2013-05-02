Син колишнього лідера Лівії Каддафі постав перед судом

Лівійські ЗМІ поширили фотографію, на якій Сейф аль-Іслам в синьому тюремному костюмі стоїть за гратами в оточенні двох поліцейських. Це його друга поява в залі суду з січня поточного року, повідомляє РІА Новости.

Голова суду прийняв рішення про перенесення судового засідання на 19 вересня на прохання адвоката захисту, який має намір детально ознайомитися з усіма обставинами цієї справи. Влітку 2012 року співробітники Міжнародного кримінального суду (МКС) прибули до Лівії для зустрічі з Сейф аль-Ісламом. Однак лівійська влада заявила, що в ході зустрічі співробітники МКС намагалися передати йому заборонені матеріали. Після цього синові Каддафі були пред'явлені нові звинувачення в "підриві національної безпеки", спробі втечі з в'язниці й образі національного прапора.

Син Муамара Каддафі Сейф аль-Іслам довгий час вважався його ймовірним наступником на посаді лідера Лівії. Він брав активну участь в управлінні країною, зокрема, під час внутрішньої кризи і атаки авіації НАТО, яка у результаті привела до падіння режиму Каддафі. Сейф аль-Іслам був схоплений бойовиками Зінтана в листопаді 2011 року. З тих пір він утримується у в'язниці цього міста.

Наймолодший з синів - 29-річний Сейф аль-Араб, а також троє онуків Муамара Каддафі в ніч на 1 травня 2011 року стали жертвами авіаударів НАТО. Ще один син Хаміс, який командував одним з підрозділів сил безпеки, загинув у боях з повстанцями. Дружина Каддафі Сафія, дочка Аїша і сини Мухаммед (від першого шлюбу) і Ганнібал зуміли вибратися закордон. Інший син Каддафі Сааді втік з Лівії до Нігеру в середині вересня 2011 року.