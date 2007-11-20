Путін: Росія не залишиться байдужою до нарощування сил у країнах НАТО

Росія не залишиться байдужою до нарощування сил у країнах НАТО, заявив президент Росії Володимир Путін.

"Ми бачимо, що порушуючи раніше досягнуті домовленості і поряд з нашими кордонами нарощуються військові ресурси окремих держав і країн-членів альянсу НАТО", - заявив Путін, виступаючи у вівторок в Міноборони на зборі керівного складу Збройних сил.

"Росія не може дозволити собі залишатися байдужою до очевидного накачування м`язів", - підкреслив президент.

За його словами, одним з найважливіших заходів у зв`язку з цим стало припинення участі Росії в Договорі про обмеження звичайних озброєнь у Європі.

"Одним з найважливіших завдань залишається підвищення боєготовності стратегічних ядерних сил. Вони повинні бути в змозі завдати швидку і адекватну відповідь будь-якому агресорові", - сказав Володимир Путін. Президент переконаний, що "силам загального призначення слід шукати нові форми нейтралізації загроз безпеці Росії й на ранніх стадіях".

РІА "Новости"