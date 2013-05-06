Три американських штати відмовилися виділити Царнаєву місце на кладовищі

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС із посиланням на місцеві ЗМІ.

За їх даними, відмовою відповіла, зокрема, адміністрація міста Кембридж (штат Массачусетс), де проживав Царнаєв. Його тіло знаходиться зараз в морзі похоронного бюро в місті Вустер (штат Массачусетс).

Протягом дня тут проходили незаплановані мітинги місцевих жителів. Вони вимагали поховати молоду людину за межами США. Дядя Тамерлана – Руслан Царні – який приїхав, щоб забрати тіло, у цьому зв'язку заявив ЗМІ, що його племінник «жив у Америці, виріс тут, його батьківщиною були США». «Він повинен бути відданий землі тут», – резюмував Царні.

Власник похоронного бюро Вустера Пітер Стефан також заявив місцевим ЗМІ, що «ми ховаємо людей незалежно від того, ким вони були за життя, поховаємо і Царнаєва». «Якщо нам відмовили в Кембриджі й в інших місцях, це не означає, що ми не зможемо поховати його», – зазначив він.

Раніше він повідомив, що тіло підозрюваного в організації бостонських терактів віддадуть землі у понеділок, 6 травня (вівторок за Києвом) на заході сонця, як того вимагає мусульманська традиція.

Крім того, в неділю низка американських ЗМІ повідомила, що Федеральне бюро розслідувань проводить повторні обшуки в будинку Тамерлана. Додаткових подробиць засоби масової інформації не приводять. Влада ці повідомлення не коментує.