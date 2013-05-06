В ООН немає доказів застосування в Сирії хімічної зброї

«Незалежна міжнародна комісія з розслідування ситуації в Сирійській арабській республіці хотіла б прояснити, що вона не отримала прямих доказів використання хімічної зброї в Сирії якоюсь зі сторін конфлікту», – цитує агентство заяву комісії.

Раніше агентство Рейтер із посиланням на слова екс-генпрокурора Швейцарії Карли дель Понте, яка входить до комісії ООН, повідомило, що хімічну зброю в Сирії могли використовувати бойовики опозиції, а не урядові війська. При цьому в інтерв'ю швейцарській телерадіокорпорації Radiotelevisione svizzera дель Понте зазначила, що ці дані не є «незаперечними доказами», а розслідування «далеке від завершення».

Також дель Понте не уточнила, де й коли опозиція могла використовувати хімічну зброю. За її словами, інформацію про ймовірне застосування зарину в Сирії було одержано членами комісії в сусідніх із Сирією країнах від «лікарів, постраждалих і співробітників польових госпіталів».

У свою чергу, генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що керівництво альянсу не має в своєму розпорядженні даних про те, хто міг застосувати хімічну зброю в Сирії. Він підкреслив, що не знає, на які дані спиралася дель Понте, коли робила свою заяву.

Уряд Сирії заявляє, що повстанці 19 березня застосували хімічну зброю в провінції Алеппо. Опозиція стверджує, що урядові війська застосували її в Хомсі в грудні минулого року.