Азербайджан вирішив стати експортером зброї

У найближчі два-три роки Азербайджан почне експорт зброї власного виробництва, повідомляє агентство "Новини-Азербайджан" з посиланням на заяву першого віце-прем`єра уряду Азербайджану Ягуба Еюбова.

"Нині наша держава працює в цьому напрямі, розширює свій військово-промисловий потенціал, щоб надалі не бути залежним ні від кого в цих питаннях", - сказав віце-прем`єр.

Сьогодні Азербайджан проводить комплектувальні для ряду зразків російської військової техніки, зокрема - прилади для бойових літаків і лазерні приціли. Найближчі роки планується освоєння виробництво стрілецької зброї і інших видів озброєння.