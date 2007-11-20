Азербайджан вирішив стати експортером зброї
23:09, 20 листопада 2007Світ
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Щоб не бути залежним ні від кого в цих питаннях
|Ягуб Еюбов
"Нині наша держава працює в цьому напрямі, розширює свій військово-промисловий потенціал, щоб надалі не бути залежним ні від кого в цих питаннях", - сказав віце-прем`єр.
Сьогодні Азербайджан проводить комплектувальні для ряду зразків російської військової техніки, зокрема - прилади для бойових літаків і лазерні приціли. Найближчі роки планується освоєння виробництво стрілецької зброї і інших видів озброєння.
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