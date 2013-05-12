Стати президентом Ірану хочуть 700 осіб

За результатами попередньої реєстрації, на пост президента Ірану претендують 686 осіб, повідомляє Газета.ru з посиланням на Press TV.

Серед зареєстрованих кандидатів варто виділити колишнього президента, голову Ради доцільності Акбара Хашемі Рафсанджані, керівника президентської адміністрації Есфандьяра Рахіма Машєї, колишнього віце-президента Мохаммада Резу Арефа, екс-командира Корпусу стражів ісламської революції Мохсена Резаї та мера Тегерана Мохаммада Багера Калібафа.

Таким чином, було побито рекорд минулих виборів, коли реєстрацію пройшли 475 кандидатів. Втім, очікується, що до моменту голосування, яке відбудеться 14 червня, кількість учасників істотно скоротиться.

Згідно з іранською Конституцією, кандидат у президенти повинен народитися в країні і мати її громадянство, володіти досвідом управління, не мати судимостей, а також твердо вірити у фундаментальні принципи Ісламської республіки.