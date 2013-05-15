МЗС Росії заявив протест американському послу

Російський МЗС заявив протест послу США Майклу Макфолу у зв'язку з "спробою вербування співробітника однієї з російських спецслужб «представником ЦРУ»", йдеться в повідомленні, яке наводить Газета.ру.

Макфола викликали сьогодні в МЗС РФ у зв'язку із затриманням співробітника американської дипмісії за підозрою в шпигунстві. Посол відмовився коментувати що відбулася в міністерстві зустріч і не відповів ні на одне з питань журналістів, які очікували його біля виходу з будівлі МЗС РФ.

ЗМІ: «Агент ЦРУ», спійманий ФСБ, більше схожий на Остіна Пауерса, ніж на Бонда

Як йдеться в коментарі російського зовнішньополітичного відомства, «послу був заявлений протест у зв'язку із спробою вербування співробітника однієї з російських спецслужб представником ЦРУ. Затриманий на місці злочину американський дипломат оголошений «персона нон грата» і повинен залишити межі Російської Федерації в найкоротший термін. Крім того, відбулося обговорення питань розширення договірно-правової бази двосторонніх відносин. Порушувалися деякі аспекти поточної міжнародного порядку денного».