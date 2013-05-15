ЗМІ: «Агент ЦРУ», спійманий ФСБ, більше схожий на Остіна Пауерса, ніж на Бонда

Американський дипломат Райан Фогл більше нагадує комедійного агента Остіна Пауерса, ніж серйозного Джеймса Бонда, пише The Daily Mail.

Як зазначає газета, дуже незвично, що ФСБ відразу зробила історію про затримання ймовірного шпигуна публічною. Тим не менш, багато подробиць справи залишається за завісою таємниці, вважає видання.

Поспішність, з якою було оголошено новину про Фогла, може означати, що або російська влада була настільки шокованою затриманням дипломата, або прихильники «жорсткого курсу» скористалися можливістю перешкодити поліпшенню відносин Росії і США, йдеться в статті.

The New York Times також згадує про «бондіану», назвавши статтю про Фогла «З Росії з перукою». Автори замітки вважають, що ФСБ зробила несподіваний крок, оприлюднивши відео арешту дипломата і відповідні фотографії. При цьому, вважають журналісти, безпосередньо акт шпигунства здається дилетантським, враховуючи перуки та інші предмети, знайдені у Фогла.

The Los Angeles Times, у свою чергу, посилається на анонімного співробітника ФСБ, який заявив, що спочатку служба не планувала робити інцидент публічним. «За інших обставин ми б спробували уникнути розголосу, щоб не ставити в незручне становище наших американських партнерів», - сказав він. «Але їх людина вела себе дуже зарозуміло і зухвало, ніби він опинився в шпигунському фільмі», - додало анонімне джерело.

Газета.ру