У Вірменії солдат-строковик розстріляв з АКМ двох своїх товаришів по службі
10:18, 16 травня 2013Світ
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Рядовий солдат-строковик однієї з військових частин Міністерства оборони Вірменії Давид Хачатрян розстріляв із закріпленого за ним автомата марки АКМ двох своїх товаришів по службі.
В результаті інциденту рядовий Люкс Степанян помер на місці від вогнепального поранення в область голови, а інший військовослужбовець-строковик тієї ж частини Грачья Саркісян був поранений в голову і доставлений у відділення реабілітації, повідомляють Новости Армении.
За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею "вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей".
Давид Хачатрян затриманий. Причини його дій не повідомляються.
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