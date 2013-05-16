У Вірменії солдат-строковик розстріляв з АКМ двох своїх товаришів по службі

В результаті інциденту рядовий Люкс Степанян помер на місці від вогнепального поранення в область голови, а інший військовослужбовець-строковик тієї ж частини Грачья Саркісян був поранений в голову і доставлений у відділення реабілітації, повідомляють Новости Армении.

За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею "вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей".

Давид Хачатрян затриманий. Причини його дій не повідомляються.