Сьогодні в Грузії оголошено день жалоби

Як йдеться в заяві, 16 травня оголошується днем жалоби у зв'язку із загибеллю трьох грузинських військовослужбовців в афганській провінції Гільменд. У цей день на території всієї Грузії будуть опущені державні прапори, повідомляє Грузія-Онлайн.

З пропозицією оголосити 16 травня днем жалоби на честь загиблих в Афганістані солдатів виступив уряд Грузії.

Нагадаємо, 13 травня в афганській провінції Гільменд на базу грузинських військовослужбовців, що беруть участь у міжнародній миротворчій місії, напала група терористів. Напад на базу «Шіргаз», на якій дислокований 42-ий грузинський батальйон, було скоєно о 16:17 за місцевим часом.