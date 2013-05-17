Білл Гейтс став найбагатшим у світі

За даними Bloomberg, статки Гейтса в четвер о 16.00 за часом Нью-Йорка становили 72,7 мільярда доларів - на 550 мільйонів більше, ніж у його найближчого суперника Карлоса Сліма, передає РІА "Новости".

Агентство зазначає, що в поточному році активи Гейтса збільшилися приблизно на 10 мільярдів доларів. При цьому акції Microsoft в четвер зросли на 28% і досягли максимуму за останні п'ять років.

Натомість Слім за цей час втратив близько 2 мільярдів доларів, що пов'язано з рішенням мексиканського конгресу, який у березні вніс зміни у сфері регулювання телекомунікаційного ринку. Після проведення цієї реформи частка компанії America Movil, що належить Сліму, не зможе займати більш 50% мексиканського ринку, хоча раніше вона була фактичним монополістом у цьому сегменті.

Третє місце в рейтингу Bloomberg і раніше займає американський інвестор Воррен Баффет.