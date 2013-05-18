Адвокатам Царнаєва заборонили його фотографувати

За правилами в'язниці, в якій перебуває Царнаєв, до неї заборонено приносити фотокамери. Тим не менш, адвокати наполягають, що фотографії відобразять фізичний і психічний стан Царнаєва під час його перебування у в'язниці. Ці знімки можна використовувати для пом'якшення вироку.

Суддя Меріенн Боулер (Marianne Bowler) заявила, що Царнаєва фотографуватимуть тільки співробітники в'язниці. Фотографії зможуть використовувати як адвокати, так і сторона звинувачення.

В результаті теракту 15 квітня в Бостоні під час міжнародного марафону загинули троє людей, поранені - понад 250, нагадує РІА "Новости". В організації теракту підозрюються Тамерлан Царнаєв, який загинув у перестрілці з поліцією 19 квітня, а також його брат Джохар, який перебуває у в'язниці. Йому були пред'явлені звинувачення в застосуванні зброї масового ураження і умисному знищенні майна за допомогою вибухових пристроїв, що спричинило загибель людей.