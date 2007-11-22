Саакашвілі уточнив дату своєї відставки

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ, який має намір брати участь у дострокових президентських виборах на початку січня, піде у відставку 25 листопада.

Про це повідомив начальник прес-служби глави держави Вано НОНІАШВІЛІ. Раніше повідомлялося, що М.СААКАШВІЛІ подасть у відставку 26 листопада, передає «Грузія Online».

«26 листопада Президент Грузії вже має бути у відставці. У найближчі декілька днів М.СААКАШВІЛІ матиме важливі зустрічі з своїми європейськими колегами - президентами Польщі і Литви, які знаходитимуться в Грузії під час святкування чотирирічної річниці «революції троянд» 23-24 листопада», - сказав В.НОНІАШВІЛІ.

За його словами, виходячи з цього, главі держави ще належить виконувати свої офіційні обов`язки. Після відставки Президента, згідно з Конституцією, повноваження глави держави автоматично переходять до спікера парламенту.

М.СААКАШВІЛІ після відставки почне офіційну передвиборну кампанію, щоб балотуватися на другий термін на виборах 5 січня.