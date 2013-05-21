У Нью-Йорку тисячі людей вийшли на акцію через вбивство гея

Про це пишуть «Подробности» з посиланням на ряд іноземних ЗМІ.

Демонстранти несли з собою райдужні прапори і скандували: ”Гомофобія повинна піти”.

Серед тих, хто брав участь в акції, відзначилася прес-секретар нью-йоркської міської ради Крістін Куїнн, а також Еді Віндзор, який вимагає визнання за гомосексуальними парами таких самих прав, що й за гетеросексуальними. Його позов наразі перебуває у Верховному суді.

Приводом для протесту став інцидент, що стався 18 травня в районі Грінвіч-Вілідж. 32-річний темношкірий гей Марк Карсон зазнав образ з боку 33-річного Еліота Моралеса. В результаті конфлікту Моралес вистрілив Карсону в голову, від чого той помер.

Моралеса було затримано, йому пред`явили звинувачення у вбивстві через ненависть.

Останніми місяцями кілька штатів США ухвалили закони, що легалізували гомосексуальні шлюби. Нью-Йорк став одним з перших таких штатів, ухваливши відповідне рішення 2011 року.