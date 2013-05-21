Сенат США підозрює, що Apple виводить свої прибутки в офшори

Керівник Apple Тім Кук у вівторок, 21 травня, виступить на засіданні комітету Сенату США.

У заяві комітету вказано, що нема ознак того, що корпорація вчинила щось незаконне.

Apple має заощадження у розмірі 145 мільярдів доларів, але, за даними сенатського комітету, 102 млрд з цієї суми перебувають на офшорних рахунках.

Водночас Apple є одним з найбільших платників податків у США. Минулого року корпорація заплатила 6 млрд доларів федерального корпоративного податку на доходи.

Постійний підкомітет Сенату з розслідувань перевіряє "методи, які використовують мультинаціональні корпорації для виведення прибутку в офшори".

Багато великих компаній у США зараз критикують через їхнє небажання декларувати свої прибутки, які вони отримали за кордоном.

Корпоративний податок США є одним з найвищих у світі і становить 35%. Однак зазвичай компанії сплачують значно менший податок завдяки численним відрахуванням та пільгам.

"Неплатник податків"

У доповіді по Apple, голова сенатського комітету Карл Левін сказав, що корпорація не вдовольнилася виведенням своїх прибутків в офшори, а пішла далі.

"Вона створила офшорні компанії з капіталом в десятки мільярдів доларів, але ніде не реєструвалася податковим резидентом", - сказав пан Левін.

Член комітету Джон МакКейн додав: "Apple твердить, що є найбільшим платником податків у США, однак завдяки величезному розміру та масштабу, вона також одним з найбільших американських неплатників податків".

У заяві корпорації сказано: "Apple не виводить свою інтелектуальну власність в офшорні зони і не використовує її для продажу продукції в США, щоб уникнути сплати податків".

"Корпорація не використовує позики від своїх закордонних філій для фінансування своєї діяльності в США; корпорація не тримає гроші на рахунках на Кайманових островах", - йдеться в заяві Apple.

У компанії додали, що Apple має "значні" заощадження в іноземній валюті, які були отримані з продажу продукції компанії за межами США, і ці іноземні доходи були оподатковані у тих країнах, де їх отримали.

У Apple також додали, що хочуть бачити законодавство, яке б "радикально спростило" американську систему корпоративних податків.

Чесні податки

Комітет Сенату вже висловлював сумнів щодо сплати податків такими компаніями-гігантами як Microsoft та Hewlett-Packard.

У вересні минулого року комітет звинуватив дві компанії у виведення своїх податків з США на Кайманові острови. Обидві компанії свою провину заперечують.

П’ять з 10 топ-компаній з найбільшим балансом коштів на офшорних рахунках працюють у сфері технологій.

США не єдина країна, яка домагається, аби її компанії чесно платили податки.

У Великій Британії критикували такі компанії як Google, Starbucks та Amazon за те, що вони платять невеликий податок.

Незважаючи на продажі у розмірі сотень мільйонів фунтів стерлінгів, вони декларують невеликі доходи чи навіть втрати у Британії, а свої доходи виводять в офшори.

Через ці звинувачення компанія Starbucks, якій належить мережа кав'ярень, погодилася сплачувати більший корпоративний податок.

ВВС Україна