Екс-радника Ющенка висунули кандидатом на пост Президента РФ

Російська опозиційна партія "Союз правих сил" висунула Бориса НЕМЦОВА кандидатом на пост Президента РФ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СПС, відповідні рішення було ухвалене сьогодні на позачерговому розширеному засіданні федеральної політради партії і буде висунуто на затвердження з`їздом СПС.

За словами лідера СПС Микити БЄЛИХ, в даний час курс на розвиток Росії задається не тільки в парламенті, але в основному виконавчою владою, тому "Союз Правих Сил" має протиставити свого кандидата безіменному і нецікавому наступнику.

Торкаючись теми майбутніх парламентських виборів, М.БЄЛИХ заявив, що члени і прихильники партії мають бути готові захистити голоси, віддані за СПС, всіма законними методами. На думку лідера СПС, Центральна виборча комісія РФ давно вже перестала контролювати процес виборів. "Зараз виборчу кампанію повністю контролює МВС. А оскільки у нас в державі всі силові відомства підкоряються напряму Володимиру ПУТІНУ, все відбувається за його згодою", - сказав він, додавши, що влада перейшла всі межі і прагне не просто чинити тиск на кандидатів, а знищити СПС. Він відзначає не тільки безпрецедентний тиск, але й «вакханалію чорних технологій».

Як відомо, в 2005-2006 роках Б.НЕМЦОВ був позаштатним радником Президента України Віктора ЮЩЕНКА.