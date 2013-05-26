У Росії КамАЗ зніс стіну житлового будинку (фото)

"КамАЗ" в'їхав у стіну житлового будинку в місті Кунгур Пермського краю вранці в неділю, постраждали чотири людини, у тому числі немовля, повідомив РІА Новости представник крайового МНС.

"КамАЗ" в'їхав у двоквартирний одноповерховий житловий будинок. У результаті стіна будинку завалилася", - сказав співрозмовник агентства.

Постраждали четверо: водій і пасажир вантажівки, а також двоє мешканців однієї з квартири - жінка 1978 року народження і немовля.

Всіх постраждалих госпіталізували. Пізніше жінка померла.

За словами представника МНС, на місці події працює 21 людина та 6 одиниць техніки.