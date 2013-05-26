У Росії КамАЗ зніс стіну житлового будинку (фото)
10:28, 26 травня 2013Світ
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"КамАЗ" зніс стіну житлового будинку в Пермському краї, постраждали четверо.
КамАЗ влетів у житловий будинок / Фото: newsfiber.com
"КамАЗ" в'їхав у стіну житлового будинку в місті Кунгур Пермського краю вранці в неділю, постраждали чотири людини, у тому числі немовля, повідомив РІА Новости представник крайового МНС.
"КамАЗ" в'їхав у двоквартирний одноповерховий житловий будинок. У результаті стіна будинку завалилася", - сказав співрозмовник агентства.
На місці події працює 21 людина / Фото: newsfiber.com
Постраждали четверо: водій і пасажир вантажівки, а також двоє мешканців однієї з квартири - жінка 1978 року народження і немовля.
Всіх постраждалих госпіталізували. Пізніше жінка померла.
За словами представника МНС, на місці події працює 21 людина та 6 одиниць техніки.
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