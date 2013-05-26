В середу Путін, Лукашенко і Назарбаєв обговорять створення Євразійського союзу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента РФ, глави трьох держав візьмуть участь у засіданні Вищої Євразійської економічної ради – найвищого органу Митного союзу і Єдиного економічного простору Росії, Білорусі та Казахстану.

«У ході засідання першорядну увагу буде приділено подальшому розвитку інтеграційної взаємодії та створенню до 1 січня 2015 року Євразійського економічного союзу», - йдеться в повідомленні.

Президенти Росії, Білорусі та Казахстану обговорять хід виконання доручень із забезпечення функціонування Митного союзу і Єдиного економічного простору. Буде дано оцінку роботі з кодифікування міжнародних договорів, що є правовою базою вказаних інтеграційних об'єднань.

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Крім того, повідомляється, що 28 травня в Бішкеку Путін візьме участь у неформальній зустрічі глав держав – членів Організації Договору про колективну безпеку.

Очікується, що в ході переговорів президенти Росії, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизії та Таджикистану обговорять актуальні міжнародні й регіональні проблеми, а також питання подальшої союзницької взаємодії в рамках ОДКБ. На полях неформального саміту очікується також низка двосторонніх зустрічей.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня в Астані Президент України Віктор Янукович має намір провести зустріч із президентами Росії, Білорусі та Казахстану й обговорити питання про надання Україні статусу спостерігача в Митному союзі. Очікується підписання документа з цього питання. Проте офіційної інформації про те, який саме документ може бути підписано, немає.