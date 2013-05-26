Янукович на день летить до Путіна в Сочі

Президент України Віктор Янукович сьогодні здійснить одноденний робочий візит до Російської Федерації, де проведе зустріч із Президентом РФ Володимиром Путіним у Сочі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

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Глави держав, йдеться у повідомленні, обговорять стан двосторонніх українсько-російських відносин, а також питання багатосторонньої співпраці, зокрема, в рамках підготовки до засідання Вищої Євразійської економічної ради, яке відбудеться 28-29 травня 2013 р. у Астані (Казахстан).

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 22 травня схвалив меморандум про надання Україні статусу спостерігача у Митному союзі.

На думку прем'єр-міністра Миколи Азарова, статус спостерігача дозволить Україні ефективно обстоювати свої інтереси в Митному союзі.

29 травня в Астані Янукович має намір провести зустріну з президентами Росії, Білорусі та Казахстану й обговорити питання про надання Україні статусу спостерігача у МС. Очікується підписання документа з цього питання. Проте офіційної інформації про те, який саме документ може бути підписаний, немає.