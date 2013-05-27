Чоловік відкрив стрілянину в Техасі: один загиблий, п'ять поранених

Невідомий відкрив безладну стрілянину в американському штаті Техас в неділю, одна людина загинула, п'ятеро поранені, передає РІА Новости з посиланням на Рейтер.

Серед поранених - співробітник місцевої поліції. Повідомляється, що 23-річний чоловік відкрив стрілянину зі свого автомобіля, пізніше його було вбито в перестрілці з поліцією. Загибла - 41-річна Алісія Торрес - також перебувала в своєму автомобілі. Мотиви злочину наразі не відомі.

Повідомляється, що перший інцидент зі стріляниною стався в місті Іден. Була поранена жінка. Потім стрілок попрямував у місто Брейді на схід від Ідена, в результаті відкритої ним стрілянини в місті були поранені дві людини.

Після цього чоловік повернувся в Іден і поранив ще одну людину. Повідомляється, що життю потерпілих нічого не загрожує. Поліцейські, які ліквідували чоловіка, що стріляв, виявили у нього автоматичну гвинтівку, пістолет і кілька сотень патронів. Мотиви злочину поки не відомі.

Широкий резонанс у суспільстві викликала в США трагедія, що сталася в місті Ньютаун штату Коннектикут у грудні минулого року, коли 20-річний Адам Ланза застрелив у школі 20 дітей і шістьох дорослих. Після цього інциденту в країні розгорнулася дискусія про необхідність посилення правил продажу зброї.