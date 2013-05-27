Меркель пообіцяла стати арбітром у конфлікті Китаю та Європи
09:11, 27 травня 2013Світ
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Німеччина пропонує свої послуги як посередника у торговій суперечці між Китаєм та Європою.
Меркель пообіцяла владнати суперчку Китаю і ЄС / Фото: bundeskanzlerin.de
Про це заявила канцлер Анґела Меркель на зустрічі з китайським прем‘єром Лі Кецяном у Берліні, повідомляє Euronews.
Загострення у торгових відносинах ЄС та КНР настало після того, як на початку травня Єврокомісія запропонувала ввести 47-відсоткове мито на китайські сонячні батареї.
Тоді ЄК звинуватила Китай у демпінгу та в тому, що він надає секретні дотацій своїм виробникам. Пекін відповів заявою, що готовий вжити заходів у відповідь.
Німеччині ця ситуація вкрай невигідна, бо запланувала масштабну енергетичну реформу. Тож, Анґела Меркель обіцяє постаратися, “аби вирішити конфлікт шляхом діалогу”.
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