Грузія святкує День незалежності

Святкові заходи пройдуть в Тбілісі і 26 містах країни. Сьогодні о 12:00 по всіх каналах грузинського телебачення транслюватимуть спеціальнезвернення прем'єр-міністра Бідзіна Іванішвілі, в якому глава уряду привітає населення країни з Днем незалежності Грузії, пише Грузія Онлайн.

По всій країні і в столиці заплановані виставки військової техніки і марші.

Президент України Віктор Янукович привітав свого грузинського колегу зі святом. Янукович підкреслив, що вітає Саакашвілі і весь народ Грузії з національним святом - від свого імені та від імені всього українського народу. Співпраця ж України і Грузії, яка завжди була заснована на взаємній повазі і дружбі, розвиватиметься на благо народів двох держав.

Перший демократичний уряд Грузії на чолі з Ное Жорданія проголосив незалежність країни 26 травня 1918 року. Перша незалежна Демократична Республіка Грузія проіснувала три роки - до лютого 1921 року, коли в Грузію увійшли частини Червоної армії, встановивши радянську владу. З 1922 по 1991 роки Грузія входила до складу СРСР. Незалежність країни була відновлена ​​в 1991 році - 31 березня відбувся всенародний референдум з цього питання, що підтвердив курс на незалежність, 9 квітня на основі результатів референдуму Верховна Рада республіки прийняла Акт про відновлення державної незалежності Грузії.