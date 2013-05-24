Іванішвілі каже, що якщо з'являться питання, то допитають і Саакашвілі

Про це заявив сьогодні прем'єр-міністр Грузії Бідзіна Іванішвілі по завершенні зустрічі з представниками дипломатичного корпусу та міжнародних організацій, повідомляє Грузія Онлайн.

За його словами, вже більше року ведеться слідство стосовно президента Німеччини і він навіть пішов у відставку.

"Так що, питання про те, чи може бути допитаний президент, не повинно з'являтися. Звичайно ж, повинен бути допитаний і президент, якщо є питання і підозри. Це нормальний процес. Буде добре, якщо історію з президентом Німеччини висунете на перший план і покажете громадськості, як живе Європа. Президент не Бог і не рабовласник. Він президент демократичної країни (так називається наша країна) і так само відповідає перед законом, як і будь-який інший громадянин. Відповідно, якщо у прокуратури з'являться питання, і такі підозри вже є, якщо його прем'єр-міністр був заарештований, існує велика ймовірність, що питання будуть задані і Саакашвілі, і це нормально", - заявив Іванішвілі і додав, що Європа це сприйме нормально.

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Прем'єр також прокоментував заяву президента про те, що затриманням екс-прем'єра Мерабішвілі нова влада проводить судовий процес над новітньою історією.

"Якщо він вважає, що новітня історія це період його діяльності, це нормально, бо хто порушив закон, повинен постати перед судом", - зауважив Іванішвілі.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня були затримані екс-прем'єр-міністр Грузії Вано Мерабішвілі і екс-міністр охорони здоров'я Зураб Чіаберашвілі.

Прокуратура виявила два епізоди, за якими затримано Мерабішвілі. Перший - у справі про програму "Облік шукачів роботи" і другий - по зловживанню службовими повноваженнями. Слідство відносно Мерабішвілі ведеться за статтями 164-1 (підкуп виборців), частина 3 статті 182 (розтрата або привласнення коштів з використанням службового становища, що призвела до серйозної шкоди) і 332 стаття (зловживання службовими повноваженнями) КК Грузії.

22 травня, верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін Ештон і комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле заявили, що будуть уважно стежити за процесом щодо колишніх прем'єр-міністра Грузії Вано Мерабішвілі і міністра охорони здоров'я Зураба Чіаберашвілі .

Президент Грузії Міхеїл Саакашвілі різко розкритикував у вівторок арешт генерального секретаря його партії «Єдиний національний рух», колишнього прем'єр-міністра Вано Мерабішвілі і застеріг, що через це країну може чекати міжнародна ізоляція.