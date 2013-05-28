На кордоні Чилі та Аргентини у будь-який момент може початись виверження вулкана

10:19, 28 травня 2013
Світ
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У Чилі та Аргентині готуються до виверження вулкану Копауе.

Востаннє Копауе вивергався 2000 року / Фото: nationalturk.com

Уряди Чилі та Аргентини оголосили найвищий – “червоний” – ступінь небезпеки через можливе виверження вулкану Копауе, повідомляє Еuronews. 

Копауе стоїть якраз на кордоні між цими двома латиноамериканськими країнами.

У радіусі 25 км проводять обов‘язкову евакуацію населення, бо вчені твердять, що виверження може розпочатися у будь-який момент.

Останні кілька тижнів в районі Копауе спостерігали підвищену сейсмічну активність. 

Вулкан Копауе має висоту у 2997 м і розташований у центральній частині Чилі. Востаннє він вивергався у 2000 році.

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