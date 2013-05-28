Партія Саакашвілі на знак протесту відмовляється від роботи в парламенті

"Влада Грузії прийняла безпрецедентне рішення в історії, обравши шлях політичного переслідування, погроз, помсти, і затримала колишнього прем'єр-міністра країни, генерального секретаря головної опозиційної партії (Вано Мерабішвілі). У зв'язку з цим Нацрух і наші прихильники збираємося використовувати різні форми протесту. Сьогодні наша меншість не буде присутня на пленарному засіданні парламенту", - заявив Барамідзе, якого цитують Новини-Грузія.

За словами Барамідзе, у вівторок, о 14.00 за місцевим часом, пройдуть акції з вимогою звільнення Мерабішвілі, який за рішенням Кутаїського міського суду, а пізніше апеляційного, попередньо ув'язнений.

"Разом з нашими прихильниками в восьми регіонах Грузії, де є окружні прокуратури, ми проведемо акції протесту з вимогою звільнити особистого в'язня Бідзіни Іванішвілі - Вано Мерабішвілі і інших наших друзів, політв'язнів. Тому цей протест, природно продовжиться", - зазначив Барамідзе.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня були затримані екс-прем'єр-міністр Грузії Вано Мерабішвілі і екс-міністр охорони здоров'я Зураб Чіаберашвілі. Прокуратура виявила два епізоди, за якими затримано Мерабішвілі. Перший - у справі про програму "Облік шукачів роботи" і другий - по зловживанню службовими повноваженнями. Слідство відносно Мерабішвілі ведеться за статтями 164-1 (підкуп виборців), частина 3 статті 182 (розтрата або привласнення коштів з використанням службового становища, що призвела до серйозної шкоди) і 332 стаття (зловживання службовими повноваженнями) КК Грузії.

22 травня, верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін Ештон і комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле заявили, що будуть уважно стежити за процесом щодо колишніх прем'єр-міністра Грузії Вано Мерабішвілі і міністра охорони здоров'я Зураба Чіаберашвілі.

Президент Грузії Міхеїл Саакашвілі різко розкритикував у вівторок арешт генерального секретаря його партії «Єдиний національний рух», колишнього прем'єр-міністра Вано Мерабішвілі і застеріг, що через це країну може чекати міжнародна ізоляція.