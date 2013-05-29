Медведєв про росіян, які виїжджають за кордон: за рукави нікого тримати не треба

На зустрічі з учасниками програми кадрового резерву Медведєв пригадав випадок, як одна зі студенток журфаку МДУ на зустрічі з ним сказала, що якщо влада не ухвалить якогось рішення, то вона поїде за кордон, передає РІА Новости.

"Їдьте, не в тому сенсі, що ви не потрібні. Але якщо ви самі собі такий шлях бачите, чому ми повинні вас за руку хапати? Кожна людина творить свою долю. Ось, якщо ви бачите, що вам вигідніше поїхати працювати за кордон, які б гасла держава ні використовувала, які б гроші ні пропонувала, людина все одно поїде, так життя влаштоване ", - сказав він.

"Звичайно, потрібно намагатися стимулювати свої кадри: платити гроші додаткові, гранти видавати вченим - це все нормально абсолютно. Але насильно за рукави нікого тримати не треба. По-перше, тому що не втримаєш, а по-друге, тому що нормальна людина - він все одно повернеться, здобувши освіту десь в іншому місці або додаткову освіту, закінчить магістратуру за кордоном ", - додав глава уряду.