Ураган "Барбара" досяг Мексики

Ще раніше він забрав життя двох людей - 61-річний турист із США потонув, займаючись серфінгом неподалік порту Саліна-Крус в Оахаці, а в районі міста Пінотепа-Насьональ загинув молодий чоловік, віднесений потоком дощової води, передає РІА "Новости".

Найбільшу небезпеку стихія, крім Саліна-Крус, зараз становить для населеного пункту Тонала в Чіапасі. Рятувальні служби рекомендують вжити найвищі запобіжні заходи жителям ще чотирьох штатів - Герреро, Веракрус, Табаско і Кампече при проходженні урагану через мексиканську територію.

Як зазначають метеорологи, "Барбара" лише перший з 17 ураганів, які очікуються в Мексиці цього року.