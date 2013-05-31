У Мінську відкрився саміт СНД

У столиці Республіки Білорусь Мінську почалося засідання Ради глав урядів держав - учасниць СНД.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання відбувається у вузькому складі, потім планується проведення засідання у розширеному складі - за участю членів делегацій країн-учасниць.

Як повідомляв УНІАН, участь в засіданні Ради глав урядів держав - учасниць СНД з боку України бере прем'єр-міністр Микола Азаров.

Очікується, що під час візиту до Білорусі прем'єр-міністр України і голова Євразійської економічної комісії (ЄЕК) Віктор Христенко підпишуть Меморандум про поглиблення взаємодії між Україною і ЄЕК, яким передбачається надання Україні можливості мати представника в ЄЕК і одержати статус спостерігача в Євразійському економічному союзі з 2015 р.

Раніше уряди Росії, Казахстану і Білорусі узгодили меморандум про надання Україні статусу спостерігача в Євразійському економічному союзі трьох країн з моменту його створення - з 1 січня 2015 року.