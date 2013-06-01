Мера Махачкали затримано за підозрою у вбивстві слідчого

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на офіційного представника СК РФ Володимира Маркіна.

"Тридцять першого травня порушено кримінальну справу стосовно мера міста Махачкали Саїда Джапаровіча Амірова за фактом організації ним вбивства в грудні 2011 року в.о. керівника слідчого відділу СК Росії по Радянському району міста Махачкали Арсена Гаджибекова", - повідомив Маркін. За його словами, разом з мером затримано ще більше 10 його співучасників. Слідчі перевіряють затриманих на причетність до скоєння інших злочинів

"На даний момент Аміров затриманий і етапований до Москви. Його причетність до скоєного злочину і затримання стало результатом ретельно спланованої, копіткої і професійної роботи слідчих СК РФ і оперативних співробітників ФСБ Росії", - додав він.

Розслідування кримінальної справи стосовно Амірова доручено Головному слідчому управлінню СК Росії.

Начальник слідчого відділу по Радянському району Махачкали Арсен Гаджибеков був розстріляний у грудні 2011 року. Він брав участь у розкритті низки тяжких злочинів, в тому числі теракту в Кизлярі в 2010 році, коли десять людей загинули, а ще 270 постраждали.