Меркель виступила проти прямих виборів голови Єврокомісії

Про це вона заявила в інтерв'ю журналу Spiegel, опублікованому сьогодні, передає РІА Новости.

Пропозиція обирати керівників таких інститутів, як Єврокомісія і Єврорада, шляхом прямого голосування було озвучено у вересні 2012 року. Серед авторів ініціативи був глава МЗС Німеччини Гідо Вестервелле. Зараз кандидат на посаду голови Єврокомісії пропонується Європейською радою (повноважним форумом лідерів 27 країн ЄС) і обирається Європарламентом на 5 років. З 2004 року в кріслі голови ЄК перебуває португалець Жозе Мануель Баррозу.

Меркель заявила, що стримано ставиться до цієї пропозиції. «Голова Єврокомісії, який би обирався безпосередньо народом, повинен бути наділений абсолютно іншою повнотою влади, ніж зараз. Але це б розбалансувало всю структуру ЄС», - підкреслила канцлер.

Принагідно керівник німецького уряду висловилася проти «теоретичних дискусій» щодо докорінної перебудови органів Євросоюзу. Натомість, на її думку, варто зосередитися на «багатьох невідкладних питаннях».

«Йдеться про те, якими товарами і послугами ми хочемо брати участь в зростанні світової економіки, за допомогою чого ми збираємося заробляти гроші в майбутньому», - наголосила Меркель.

Канцлер ФРН додала, що країни ЄС повинні краще координувати свої дії, особливо в тому, що стосується економічної політики. За її словами, такої ж думки дотримується і французький президент Франсуа Олланд, з яким вона на цьому тижні проводила переговори в Парижі.

«Координація в галузі економічної політики в Європі виявляється надто слабко. Її потрібно підсилювати. І це дещо інше, аніж збільшення повноважень Брюсселя», - підкреслила Меркель.