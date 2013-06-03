У Туреччині після тривалої паузи поновились сутички військових і курдів

За повідомленням, унаслідок нападу поранений один турецький військовослужбовець, армія відповіла вертолітним ударом, пише Радіо Свобода.

Це перше повідомлення про сутичку з курдами в Туреччині від часу досягнення домовленостей, за якими курдські повстанці почали переходити з Туреччини на заселену також курдами північ Іраку.

Виведення бойовиків є елементом домовленості, яку уклали позаминулого місяця влада Туреччини і ув’язнений лідер курдських повстанців у цій країні Абдуллах Оджалан.

Але повстанці зі збройного сепаратистського угруповання «Робітнича партія Курдистану» попереджали, що припинять виведення своїх сил, якщо зазнають нападу турецьких військ.