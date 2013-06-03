У Туреччині після тривалої паузи поновились сутички військових і курдів
21:16, 03 червня 2013Світ
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Турецькі військові сьогодні заявили, що курдські повстанці відкрили вогонь на південному сході країни, неподалік з іранським кордоном.
З Туреччини курдські повстанці переходять в Ірак
За повідомленням, унаслідок нападу поранений один турецький військовослужбовець, армія відповіла вертолітним ударом, пише Радіо Свобода.
Це перше повідомлення про сутичку з курдами в Туреччині від часу досягнення домовленостей, за якими курдські повстанці почали переходити з Туреччини на заселену також курдами північ Іраку.
Виведення бойовиків є елементом домовленості, яку уклали позаминулого місяця влада Туреччини і ув’язнений лідер курдських повстанців у цій країні Абдуллах Оджалан.
Але повстанці зі збройного сепаратистського угруповання «Робітнича партія Курдистану» попереджали, що припинять виведення своїх сил, якщо зазнають нападу турецьких військ.
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