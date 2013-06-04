У Туреччині загинув ще один демонстрант

Поранений демонстрант - Абдулла Комерт (Abdullah Comert) - був доставлений в одну з місцевих лікарень, проте лікарям не вдалося врятувати його життя і ввечері в понеділок, 3 червня, він помер, повідомляє lenta.ru з посиланням на турецький телеканал NTV. Інші подробиці канал не уточнив, повідомивши лише, що поліція почала розслідування у зв'язку із загибеллю демонстранта.

У свою чергу, депутат парламенту від опозиційної Республіканської народної партія Туреччини (CHP) Хасан Акгол (Hasan Akgol) повідомив, що загиблий Абдулла Комерт був членом молодіжного крила CHP.

Комерт став другим загиблим учасником акцій протесту, що почалися в Туреччині наприкінці травня. Першою жертвою став 20-річний Мемет Айвалітас, який загинув у Стамбулі, коли в натовп демонстрантів врізалося таксі.

Акції протесту почалися 28 травня в Стамбулі. Спочатку жителі Стамбула виступали проти знищення парку в районі площі Таксим, але після того, як поліцейські застосували силові методи проти демонстрантів, виступи переросли в масштабну антиурядову акцію протесту, що охопила й інші міста Туреччини.

Демонстранти вимагають відставки уряду прем'єр-міністра Реджепа Тайіпа Ердогана, звинувачуючи його у репресіях щодо опозиції, обмеження свободи слова і спробі ісламізації Туреччини. Ердоган. у свою чергу, звинувачує у заворушеннях екстремістів, яких підтримує опозиція, і якісь сили з-за кордону.