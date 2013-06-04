МНС Росії: Сьогодні в Європі очікується пік повені

Про це РІА Новости повідомив представник МНС Росії при Євросоюзі Олексій Сканцев.

За його словами, в Німеччині, Чехії та Австрії внаслідок повені загинули три, шість і одна людина відповідно.

"Пік паводкової обстановки припадає на сьогодні. Відзавтра європейські колеги очікують поліпшення ситуації", - сказав Сканцев під час селекторної наради під керівництвом голови МНС Володимира Пучкова.

Раніше МНС заявило, що готове надати допомогу постраждалим від розгулу стихії країнам. Поки запиту на допомогу не надходило.

"Російсько-сербський центр гуманітарного реагування в Ніші готовий до виконання всіх заходів. Підготовлено 100 тонн гуманітарної допомоги", - сказав Пучков.

Він доручив організувати постійну координацію з центром надзвичайного реагування у Брюсселі.