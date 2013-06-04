На Прагу рухається велика маса води (фото)

Рівень води у річках у Чехії стрімко піднявся впродовж ночі, через що влада країни була змушена відкрити дамби на півдні країни.

Велика маса води рухається на столицю Прагу. Очікують, що у вівторок річка Влтава, що протікає столицею, може піднятися до критичної позначки.

До стихійного лиха призвели великі зливи. За кілька днів в низці країн центральної Європи випала двомісячна норма опадів.

Згідно з останніми даними, в Чехії внаслідок повені загинуло семеро людей, в Австрії - двоє загинуло і троє зникли безвісти.

В Німеччині на південь країни направили додаткові армійські підрозділи для допомоги населенню.

У баварському місті Пассау вода сягнула рівня найвищого із XVI сторіччя. Багато районів міста опинилися під водою, людей евакуюють на човнах. Є місця, до яких не можуть добратися навіть рятувальники.

В Чехії оголосили надзвичайний стан. Близько трьох тисяч людей на заході країни були змушені залишити свої домівки.

В Празі не працює метро та водоочисні станції. Береги Влтави обклали мішками з піском і встановили спеціальні металеві загорожі.

Прохід по Карловому мосту, одній з головних історичних пам'яток, перекритий.

Кореспондент ВВС в Празі Роб Кемерон розповідає, що в понеділок увечері столичні мешканці думали, що найгірше вже позаду. Проте прем'єр-міністр країни Петр Нечас виступив зі зверненням і попередив людей, що система із дев'яти дамб, відомих під назвою Каскад Влтави, переповнена водою і цей тиск потрібно послабити.

Увечері понеділка, о 20.00 за місцевим часом, шлюзи на деяких дамбах підняли, і вода в Влтаві почала стрімко підніматися. В деяких місцях річка вийшла із берегів.

Рівень води у річці Ельбі також сягнув критичного рівня, який востаннє тут був у 2002 році, коли центральна Європа пережила схожу сильну повінь.

Тоді у Чехії загинуло 17 людей, а збитки сягнули 20 млрд євро.

У Німеччині під водою опинилися Баварія, Саксонія, Турингія та Баден-Вюртемберг.

Багато трас в країнах, охоплених повінню, перекриті. Тисячі будинків лишилися без світла.

В Австрії федеральна земля Зальцбург оголошена зоною стихійного лиха.

У Німеччині, в баварських містах Пассау та Розенхайм, запровадили надзвичайний стан.

"Ситуація дуже драматична", - сказав представник кризового центру Пассау Герберт Зіллінгер.

В районі Лейпцига евакуювали сім тисяч людей.

У вівторок затоплені райони відвідає канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Влада Євросоюзу заявила, що готова допомогти трьом країнам, які постраждали внаслідок повені.

Фахівці попереджають, що вода також піднімається в Дунаї, і закликають країни, якими протікає ця річка, вдатися до необхідних заходів.

Військові в Словаччині та Угорщині будують спеціальні загорожі в місцях, де Дунай найвірогідніше може вийти з берегів.

BBC Україна