Справу безногого бігуна Пісторіуса будуть дорозслідувати
Суд Преторії відклав слухання у справі південноафриканського бігуна-ампутанта Оскара Пісторіуса, обвинуваченого в навмисному вбивстві своєї дівчини Реви Стенкамп, до 19 серпня.
Як повідомляє РІА Новости, у вівторок суд відновив слухання у справі Пісторіуса. Трагедія сталася вранці 14 лютого в будинку легкоатлета. Спортсмен зізнався, що вистрілив у Стенкамп, прийнявши її за грабіжника.
Сторона звинувачення попросила відкласти засідання на 19 серпня, щоб детальніше розслідувати трагедію, і суддя затвердив цю вимогу. Звільнення Пісторіуса під заставу залишається в силі.
Вперше перед судом Пісторіус постав 15 лютого. Йому було висунуто звинувачення в умисному вбивстві, яке бігун відкинув.
У лютому суд Преторії дозволив звільнити легкоатлета під заставу. До початку наступних слухань суд зобов'язав Пісторіуса двічі на тиждень відмічатися в поліцейській ділянці, не з'являтися на місці злочину, відмовитися від спілкування зі свідками справи, здати паспорт і вогнепальну зброю.
У березні адвокати Пісторіуса подали апеляцію до суду на заборону щодо поїздок підзахисного за межі Південної Африки, накладену на випущеного під заставу легкоатлета-ампутанта, і її було задоволено.