Справу безногого бігуна Пісторіуса будуть дорозслідувати

Як повідомляє РІА Новости, у вівторок суд відновив слухання у справі Пісторіуса. Трагедія сталася вранці 14 лютого в будинку легкоатлета. Спортсмен зізнався, що вистрілив у Стенкамп, прийнявши її за грабіжника.

Сторона звинувачення попросила відкласти засідання на 19 серпня, щоб детальніше розслідувати трагедію, і суддя затвердив цю вимогу. Звільнення Пісторіуса під заставу залишається в силі.

Вперше перед судом Пісторіус постав 15 лютого. Йому було висунуто звинувачення в умисному вбивстві, яке бігун відкинув.

У лютому суд Преторії дозволив звільнити легкоатлета під заставу. До початку наступних слухань суд зобов'язав Пісторіуса двічі на тиждень відмічатися в поліцейській ділянці, не з'являтися на місці злочину, відмовитися від спілкування зі свідками справи, здати паспорт і вогнепальну зброю.

У березні адвокати Пісторіуса подали апеляцію до суду на заборону щодо поїздок підзахисного за межі Південної Африки, накладену на випущеного під заставу легкоатлета-ампутанта, і її було задоволено.