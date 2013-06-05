Кількість жертв повені в Чехії зросла до восьми осіб
07:42, 05 червня 2013Світ
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Кількість жертв повені в Чехії зросла до восьми осіб, знайдено тіло чоловіка, повідомляє у вівторок ввечері чеське телебачення.
З небезпечних зон евакуювали 8430 людей / Фото з Facebook Martin Hund
"Рятувальники знайшли в річці Мале-Лабі в Старжнем тіло чоловіка", - сказав прес-секретар місцевої поліції Удо Ертнер, повідомляє РІА Новости.
Раніше повідомлялося про сім загиблих під час повені. Чотири людини вважаються зниклими без вісті. Метеорологи прогнозують, що рівень води в річках продовжить підніматися, але вже на півночі Чехії - в річках Лабі і Влтаві, і в Моравії.
Надзвичайний стан у зв'язку з повінню було введено в неділю урядом країни у всіх краях Чехії, за винятком Пардубіцької краю. Згідно з останніми даними, по всій країні рятувальники евакуювали із зон затоплення 8430 осіб.
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