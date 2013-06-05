Демонстранти в Стамбулі не мають наміру припиняти акцію протесту

Як передає РІА Новости, минулого дня заступник прем'єр-міністра країни Булент Арінк публічно вибачився перед потерпілими від дій поліції під час розгону мирних демонстрантів на центральній стамбульській площі Тексим і закликав демонстрантів припинити протестні виступи. Він, проте, відмовився вибачитися перед "тими, хто спровокував заворушення в турецьких містах, і намагався посягнути на свободу турецьких громадян".

"Нам недостатньо виступу заступника прем'єра, турки приймуть лише вибачення самого глави уряду - Реджепа Ердогана, який і є головним провідником політики нинішьої влади", - сказав випускник стамбульського університету Керем Огюш.

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За його словами, виступи в центрі Стамбулу продовжуватимуться доти, доки з роз'ясненнями до народу не звернеться прем'єр-міністр. З Керемом згодні переважна більшість стамбульцев, які до сьогоднішнього ранку не йшли з центру міста. Тисячі молодих людей, переважно віком від 20 до 30 років, розмістилися як на самій площі Тексим, так і в прилеглому до неї парку Гезі.

Саме намір турецького уряду побудувати на місці Гезі торговельний центр і викликало обурення городян і масові протести в Стамбулі. Зараз в парку розбито наметовий табір, облаштовано кілька медпунктів, у яких надавали першу допомогу потерпілим у ході сутичок з силами безпеки. У районі площі Тексим, як розповідають учасники акції протесту, вже третій день не з'являється поліція, проте залишати площу, і тим більше парк Гезі, ніхто не збирається.

"Спочатку виступи були виключно мирними і вимоги носили лише соціальний характер", - говорить медичний працівник, який безпосередньо брав участь у сутичках з поліцією, Фахмі Сарін. Проте, на його думку, владі було вигідно перевести соціальний конфлікт у політичний і шукати призвідників серед своїх політичних опонентів. "Там, де неспокійно, де виникає будь-який конфлікт, політичні сили відразу ж намагаються узяти його під свій контроль і дістати власну вигоду", - вважає Фахмі.