Мер Анталії відмовився давати поліції воду для розгону демонстрантів

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Hurriyet Daily News.

У повідомленні наголошується, що мер Анталії належить до опозиційної Республіканської народної партії. Отримавши від нього відмову на прохання надати воду з пожежних цистерн, поліція звернулася до районної влади. Префект, що підтримує правлячу Партію справедливості і розвитку, дав поліцейським доступ до цистерен, в яких містилися запаси води для поливу садів і скверів.

У свою чергу губернатор регіону, який також підтримує правлячу партію, незабаром після інциденту зобов'язав голів усіх міст і муніципалітетів надавати поліції доступ до запасів води за першою вимогою.

Як повідомляв УНІАН, зараз у Туреччині тривають акції протесту через рішення влади вирубати парк Гезі в районі Таксим у Стамбулі і побудувати на його місці торгово-розважальний комплекс у рамках реконструкції однойменній площі. Протестувальників підтримали жителі багатьох провінцій Туреччини. Вони вимагають відставки уряду.

У понеділок турецькі ЗМІ повідомили, що за час заворушень поранення отримали 536 осіб, більше 2,3 тис. були затримані.