Колапс у московському метро: кількість постраждалих зросла до 14

Про це РІА "Новости" повідомило джерело в правоохоронних органах Москви. "

Всього за медичною допомогою звернулися 14 осіб, одна людина госпіталізована", - сказав співрозмовник агентства.

Вранці в середу на перегоні між станціями "Бібліотека імені Леніна" і "Охотний ряд" загорівся силовий кабель.

Пожежа в метро призвела до колапсу: були евакуйовані 4,5 тисячі осіб. Поїзд, який опинився в тунелі у момент НП, відтягнули на станцію "Бібліотека імені Леніна".

На деяких станціях почалася тиснява, вони повністю забиті людьми. Пасажирів просять користуватися наземним транспортом.