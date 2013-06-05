Колапс у московському метро: кількість постраждалих зросла до 14
09:14, 05 червня 2013Світ
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Кількість постраждалих в результаті пожежі в московській підземці, де на перегоні між станціями "Бібліотека імені Леніна" і "Охотний ряд" горів силовий кабель, зросла до 14.
Деякі станції закрили на вхід
Про це РІА "Новости" повідомило джерело в правоохоронних органах Москви. "
Всього за медичною допомогою звернулися 14 осіб, одна людина госпіталізована", - сказав співрозмовник агентства.
Вранці в середу на перегоні між станціями "Бібліотека імені Леніна" і "Охотний ряд" загорівся силовий кабель.
Пожежа в метро призвела до колапсу: були евакуйовані 4,5 тисячі осіб. Поїзд, який опинився в тунелі у момент НП, відтягнули на станцію "Бібліотека імені Леніна".
На деяких станціях почалася тиснява, вони повністю забиті людьми. Пасажирів просять користуватися наземним транспортом.
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