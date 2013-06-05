Нове задимлення в московському метро: рух знову зупинили
11:59, 05 червня 2013Світ
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Нове задимлення на "червоній" гілці московського метро, рух зупинено.
Пожежа у московському метро: рух знову зупинено
Нове задимлення виникло в московському метро, рух поїздів знову зупинено, повідомив РІА "Новости" представник прес-служби метрополітену.
"Напругу знову знято, тому що на тій же ділянці знову виникло задимлення кабелю", - сказав співрозмовник агентства.
Вранці в середу на перегоні між станціями "Бібліотека імені Леніна" і "Охотний ряд" загорівся силовий кабель.
За останніми даними, постраждали 52 людини. Основна причина звернення до лікарів - отруєння чадним газом.
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