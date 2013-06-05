Нове задимлення в московському метро: рух знову зупинили

Нове задимлення виникло в московському метро, рух поїздів знову зупинено, повідомив РІА "Новости" представник прес-служби метрополітену.

"Напругу знову знято, тому що на тій же ділянці знову виникло задимлення кабелю", - сказав співрозмовник агентства.

Вранці в середу на перегоні між станціями "Бібліотека імені Леніна" і "Охотний ряд" загорівся силовий кабель.

За останніми даними, постраждали 52 людини. Основна причина звернення до лікарів - отруєння чадним газом.