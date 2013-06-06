Відповідальність за вибухи в Афінах взяли анархісти

Заява опублікована на сайті анархістських організацій.

Три саморобні вибухові пристрої, виготовлені з газових балончиків, спрацювали біля кабінету генерального секретаря управління у справах свободи слова і прав людини Мінюста Греції Георгоса Сурласа, біля входу в будівлю Фонду економічних і промислових досліджень - одного з найбільш авторитетних у Греції - і біля міністерства навколишнього середовища і енергетики. Опіки отримали двоє людей.

Анархісти заявили, що біля міністерства навколишнього середовища та фонду бомби були закладені "на знак солідарності з народом Халкідікі", що бореться проти відновлення роботи золотих копалень.

Офіс генсека Мін'юсту анархісти підривали, оскільки, за їх словами, представники міністерства "несуть відповідальність за жорстоке придушення демонстрацій, криміналізацію профспілкової діяльності та боротьби робітників".

Міністерство юстиції також несе відповідальність за арешт турецького політичного біженця Булута Яйла в центрі Афін і його передачу турецьким спецслужбам, йдеться в заяві.

Анархісти заявили, що намагалися уникнути жертв і вибачилися перед постраждалими, зазначає РІА "Новости"