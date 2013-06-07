ЄС: за наклепи в Інтернеті ув'язнювати не можна

Про це йдеться у заяві речників Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон та комісара ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефана Фюле, переданій агентству УНІАН.

“Верховний представник та комісар дуже розчаровані новинами щодо остаточного ухвалення Кримінального кодексу, який запроваджує каральні заходи за наклеп та образи в Інтернеті. ЄС стурбований таким подальшим звуженням свободи висловлювань в Азербайджані”, - йдеться у заяві.

Автори документа нагадують, що Євросоюз неодноразово наголошував на тому, що закони про криміналізацію дифамації є контрпродуктивними.

“Верховний представник та комісар закликають владу Азербайджану створити відкритий простір для плюралістичних дебатів та співпрацювати з міжнародною спільнотою з метою досягнення добровільно взятих на себе міжнародних зобов’язань”, - підкреслюється у заяві.

Зміни до Кримінального кодексу Азербайджану набули чинності 5 червня. Вони передбачають покарання від штрафу в розмірі 100 мінімальних зарплат до позбавлення волі до 6 місяців.