Поліція США застрелила підозрюваного у подвійному вбивстві

У п'ятницю двоє невідомих влаштували стрілянину неподалік одного з коледжів Санта-Моніки. Один з нападників стріляв по автомобілях, у тому числі по автобусу. Він був затриманий поліцією на місці. У пошуках другого стрільця поліції довелося прочесати околиці коледжу. Він був убитий в перестрілці з поліцією. За даними ЗМІ, підозрюваний був озброєний штурмовою гвинтівкою AR-15 і одягнений у бронежилет.

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За інформацією телеканалу NBC, число загиблих в результаті стрілянини склало, щонайменше, шість чоловік.

Повідомляється, що перед тим як влаштувати стрілянину біля коледжу, зловмисники застрелили двох людей у ​​житловому будинку неподалік, після чого підпалили будівлю. Тіла виявила поліція в згорілому будинку відразу після інциденту зі стріляниною, передає РІА "Новости".