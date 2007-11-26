Гаррі Каспаров залишиться під арештом

Міщанський суд відхилив скаргу адвоката лідера Об`єднаного громадянського фронту (ОГФ) Гаррі Каспарова і залишив чинним рішення мирового суду, що присудив йому п`ять діб арешту, повідомляє прес-служба ОГФ.

Суд радився більше години, а саме засідання зайняло близько двох з половиною годин. Каспаров на суді не був присутній. Як раніше повідомила прес-секретар "Іншої Росії", лідера ОГФ відмовилися пустити на засідання співробітники московського ГУВС, де його утримують починаючи з суботи.

Каспаров був затриманий 24 листопада під час "Маршу незгодних" і засуджений до п`ятьох діб арешту. Каспаров заявляв про ряд грубих порушень при затриманні і винесенні судової ухвали, а його адвокат вважає, що суддя винесла вердикт на підставі фальсифікованих свідчень бійців ОМОНу, що затримували лідера ОГФ.

Окрім Каспарова, по п`ять діб арешту одержали також прес-секретар національно-більшовицької партії Олександр Аверін і координатор "Оборони" Олег Козловський.

Лента.ру