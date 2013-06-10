Кемерон розповів, на яких умовах Великобританія залишиться в ЄС

У понеділок прем'єр виступить з промовою, присвяченою британській зовнішній політиці і майбутньому саміту "великої вісімки" в Північній Ірландії, повідомляє РІА Новости.

"Я сподіваюся, що в результаті цих довгих переговорів (із керівництвом Євросоюзу) британці погодяться з тим, що країна повинна залишитися членом ЄС. Факт в тому, що такі міжнародні інститути встановлюють правила гри в торгівлі, оподаткування та галузевому регулюванні. Ну а коли така країна, як наша, повністю залежить від цих правил, я прошу висловитися вас (мешканців Великобританії). Ми, влада Великобританії, готова відстоювати інтереси країни в Євросоюзі і піти на певні дії, не обмежуючись словами", - йдеться у промові Кемерона, фрагменти якої розповсюдила канцелярія прем'єра.

За словами Кемерона, Британія повинна скоротити виділення коштів ЄС і припинити участь у програмах підтримки країн союзу, які переживають економічні труднощі. Прем'єр висловлюється також за реформу національної системи соціальних виплат і реформування системи освіти. Кемерон також зазначив, що Британія залишиться активним гравцем на міжнародній арені і має намір співпрацювати "з рештою світу у всьому секторі питань". Спори про майбутнє Великобританії в ЄС тривають не один місяць. Консерватори в парламенті підготували законопроект про проведення до кінця 2017 референдуму про вихід країни зі складу ЄС. Раніше Кемерон заявляв, що має намір почати обговорення умов членства Великобританії в ЄС, після чого винести узгоджений документ на загальний референдум. Колишній голова казначейства (Мінфіну) країни лорд Лоусон заявляв, що Британія має вийти зі складу ЄС, оскільки це членство завдає шкоди економіці.

За даними проведеного в квітні опитування телекомпанії Sky News, близько 43% британців проголосували б за вихід Британії з ЄС, 35% голосували б проти. Близько 5% не пішли б на референдум, 17% не знають, як проголосували б.