Прем'єр Великобританії оголосив подальшу євроінтеграцію помилкою

Про це він заявив у своєму виступі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в четвер, 24 січня, передає Reuters. Глава британського уряду застеріг європейських лідерів від спроби поглибити політичні зв'язки в Євросоюзі. За його словами, Лондон не буде брати участь у цьому процесі, повідомляє Lenta.ru.

Кемерон заявив, що європейські країни володіють своєю історією, своїми традиціями, інститутами і хочуть приймати свої власні рішення. Тому, впевнений прем'єр, не слід втягувати їх в централізований політичний союз. Він зазначив, що Великобританія, будучи великим гравцем на ринку ЄС, вже бере участь у вирішенні ключових загальноєвропейських завдань: підвищення конкурентоспроможності, боротьбі з тероризмом і змінами клімату. Для прийняття подібних рішень, додав він, подальшої інтеграції не потрібно.

За словами прем'єра, його заяви зовсім не означають, що Лондон повертається спиною до Євросоюзу. Він пояснив, що Великобританія таким чином просто хоче впливати на зміни ЄС при схваленні своїх громадян, пише The Daily Telegraph.

За день до виступу в Давосі Кемерон пообіцяв британцям провести референдум про членство країни в ЄС. Він заявив, що настав час переглянути пункти угоди з Євросоюзом. Коли нові умови співпраці будуть узгоджені, влади представлять їх на розгляд громадян. Якщо Консервативна партія переможе на парламентських виборах у 2015 році, то до 2017 року встигне провести референдум, заявив Кемерон.

Великобританія ніколи не прагнула до повноцінного злиття з ЄС. Вона в обмеженому форматі приєдналася до Шенгенської угоди і зовсім не стала переходити на євро. Європейські країни висловили згоду вислухати нові пропозиції Лондона. Канцлер Німеччини Ангела Меркель підкреслила, що хотіла б побачити "чесний компроміс". Поки британський прем'єр-міністр не сформулював, які саме повноваження, передані структурам ЄС, він хотів би повернути своєму уряду.