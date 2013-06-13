США пом'якшили санкції проти Сирії

У заяві на сайті держдепартаменту зазначається, що після часткового скасування санкцій, американським компаніям, зокрема, дозволяється постачати до "звільнених" (тобто контрольованих опозицією) районів Сирії програмне обладнання, обладнання для енергетичних споруд, а також сільськогосподарські продукти. Крім того, нові нормативи дозволяють купувати у представників сирійської опозиції нафтопродукти, передає РІА "Новости".