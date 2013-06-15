Світовий банк понизив прогноз щодо економіки Китаю

Пониження прогнозних показників відбулось на фоні "перебалансування моделі зростання країни" китайськими політичними планувальниками, йдеться у документі Світового банку Global Economic Prospects - June 2013: Less volatile, but slower growth.

Починаючи із грудня минулого року, це вже друге скорочення прогнозу зростання економіки КНР. Тоді фахівці банку вважали що зростання економіки Китаю у 2013 році відбуватиметься на рівні 8,4%.

"Головним ризиком, що обумовлює такий розвиток Китаю, продовжує залишатись вірогідність, що високі темпи зростання інвестицій виявляться не більш як деклараціями про наміри, провокуючи невпорядкований і різкий економічний спад".

"У разі, якщо інвестиції не принесуть прибутку, стане важко обслуговувати кредити. Тому кількість непрацюючих кредитів може збільшитись, що, у свою чергу, потребуватиме державного втручання", - йдеться у прогнозі банку.

Банк також очікує уповільнення темпів зростання Східно-азійських економік та економік Тихоокеанського регіону у цьому році до 7,3%. Це відбуватиметься, переважно, через зниження показників економічного зростання Китаю, який почав відмовлятися від чистого експорту та інвестицій.

Минулого року ВВП Китаю збільшився лише на 7,8%. Це найнижчий показник за останні вісім років, підсумовують фахівці Світового банку.