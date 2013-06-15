Китайці збудують другий Панамський канал

Концесію віддали приватній, базованій у Гонконзі фірмі HKND, головою якої є один із керівників китайської телекомунікаційної компанії Ван Цзін.

Також гонконгська фірма отримала право на будівництво залізниці, двох портів, міжнародного аеропорту і нафтопроводу в Нікарагуа, повідомляє СNN.

Оцінюючи таку ініціативу гонконгської фірми, експерти вказують на наявність низки ризиків.

Так, поки не ясно, яким чином група фінансуватиме проект, вартість якого може становити близько 40 млрд доларів. До того ж HKND не вказує точного маршруту каналу, однак відомо, що у будь-якому випадку його довжина буде утричі більша за довжину Панамського.

Аргумент на користь нового каналу полягає в тому, що Панамський канал занадто вузький для пропуску великих кораблів і контейнеровозів. Водночас планований канал для проходження кораблів через Нікарагуа буде дещо ширшим. У результаті це створить можливості для країни заробити на торговельному судноплавстві, обсяги якого за прогнозами у найближчі 20-30 стрімко зростатимуть, повідомляє СNN.

"Стрімке зростання обсягів товарів, що доставляються за торговими маршрутами Схід-Захід, а також розмірів самих суден, є достатнім аргументом на користь будівництва другого, значно більшого каналу через Центральну Америку", цитує СNN сайт гонконгської HKND.